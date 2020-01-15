В Польше фанаты отметили 100-летие клуба в Старый Новый год, чтобы не быть оштрафованными

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Сотни болельщиков польской «Ягеллонии» устроили масштабное файер-шоу в центре Белостока в честь 100-летия клуба. Во вторник, 14 января, ровно в 19:20 по местному времени (1920-й — год основания клуба — прим. «Нового Калининграда»), они зажгли волну файеров на улицах, примыкающих к городской ратуше, а затем выстроились в число 1920 на площади.

Как отмечают авторы блога «Фото года» на спортивном портале Sports.ru, день рождения клуба на самом деле в мае, но фанаты отмечают его в Новый год по юлианскому календарю, поскольку в этот день власти не штрафуют за использование пиротехники.

«Ягеллония» дважды становилась серебряным призером чемпионата Польши по футболу (в 2017 и 2018 годах), а также выигрывала кубок и суперкубок страны (2010).


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