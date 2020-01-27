«Я здесь главный!»: житель Польши напал на грузовик из России (видео)

Житель Польши вырвал дорожный знак и набросился на российский грузовик, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал gorzowianin.pl.



Как отметили в издании, случай произошел в центре города Стшельцы Краеньские, где 44-летний мужчина «вырвал дорожный знак и напал на российский грузовик марки DAF с криками: «Это мой город, я здесь главный!».

«[Мужчина] остановил грузовик и начал бить его по лобовому стеклу», — пояснили в издании. Напасть на автомобиль он решил со стороны водителя. Отмечается, что в машине находились двое россиян, которые в результате инцидента не пострадали.

В местной полиции рассказали, что дебошира задержали сотрудники уголовного розыска, а затем по причине неадекватного поведения доставили в больницу. В ведомстве также отметили, что перед нападением мужчина угнал легковушку и заправил ее, но не заплатил за топливо.