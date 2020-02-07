Израильские ученые вырастили пальмы из семян–ровесников Иисуса Христа

Израильские ученые вырастили финиковые пальмы из семян, которым более двух тысяч лет. Такую информацию сообщает в своей публикации «Медуза».

Семена были найдены во время раскопок в Иудейской пустыне. Радиоуглеродный анализ показал их возраст — у некоторых он более двух тысяч лет. Выращенные саженцы ученые назвали в честь библейских персонажей: Уриэля, Ионы, Адама, Боаза, Юдифи и Анны.

Биологам удалось обнаружить различия между древними семенами финиковой пальмы и их современными потомками. Семена были значительно больше нынешних и по длине, и по ширине. Древняя культура была утеряна к XIX веку. Как сообщают авторы статьи, изучение сортов финиковой пальмы позволит узнать методы земледелия прошлого и повлиять на современные растения этого вида — например, сделать плоды крупнее.