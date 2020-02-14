Экстремала из Зеленоградска вморозили в снежно-ледяную массу, мужчина выжил (видео)

Экстремала из Зеленоградска вморозили в снежно-ледяную массу, мужчина выжил (видео)
Олег Резанов. Виталий Невар / Новый Калининград

Экстремала из Зеленоградска Олега Резанова вморозили в снежно-ледяную массу в Якутске. Акцию, которая состоялась 14 февраля в местном Ледовом городке, мужчина посвятил своей жене, сообщает издание Ysia.ru.

Резанова сначала засыпали снегом, а затем облили водой при температуре воздуха −35°С. Под снежно-ледяной массой он пробыл 12 минут 52 секунды, после чего сотрудники экстренных служб, дежурившие на месте, помогли ему выбраться и отвели в теплое помещение.

«Это посвящается моей супруге Ирине. Она мужественная женщина, не каждая сможет это выдержать», — цитирует издание экстремала.

Сотрудники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем взяли у Резанова образцы крови, отметив, что возможные изменения формы эритроцитов в ней могут представлять научный интерес.

Я иду по своему пути: зеленоградский «повелитель холода» о рекордах и бессмертии

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