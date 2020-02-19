«Дело вкуса»: в РПЦ отреагировали на поливание прихожан святой водой из шланга (видео)

В РПЦ считают, что поливание прихожан водой из шланга является «делом вкуса». Об этом пишет издание «Говорит Москва». До этого ролик, на котором священник обрызгивает смеющихся верующих святой водой из садового инструмента, появился в сети.



В РПЦ считают, что интернет-видео было снято во время празднования Крещения, а церковные приходы могут осуществлять службу по своему усмотрению, прокомментировал ролик зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

«Я видел это видео примерно два месяца назад. Я считаю, что комментировать это видео должен сам священник. У нас на Крещение людей кропят святой водой, всё остальное — это технические детали, вопрос вкуса и рецепции. Если вам нужны пояснения, обратитесь к этому священнику. Здесь нет скандала, кропить верующих на Крещение — это нормальная практика. Технические детали зависят от конкретного священника, от прихода и отношения в этом приходе. Если там нормально это воспринимается, то не вижу здесь проблемы. Если нет, то надо спрашивать священника, а не нас», — разъяснил ситуацию он.