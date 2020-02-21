Twitter тестирует специальную маркировку для фейковых постов политиков

Компания Twitter планирует добавить специальную пометку для фейковых постов политиков и общественных деятелей, публикации которых содержат ложную информацию. Об этом в пятницу, 21 февраля, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на издание NBC.



Как отметили в издании, разработчики уже опубликовали видео того, как дополнительная опция может работать после введения. Публикации, содержащие фейковую информацию, будут выделяться ярко-оранжевым цветом, а также содержать специальную пометку «вреден и вводит в заблуждение».

Кроме того, Twitter рассматривает возможность ввода системы поощрения пользователей через начисление баллов за информирование о таких постах, поскольку они «помогают людям понять ту информацию, которую они видят».