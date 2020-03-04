Роскомнадзор расширил реестр запрещенной информации фейками о коронавирусе

Роскомнадзор добавил распространяемые в социальных сетях фейки об эпидемии коронавируса в реестр запрещенной в России информации. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в ВКонтакте и сети Фейсбук, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», — привели цитату из сообщения в издании.

Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что Генпрокуратура нашла в указанных материалах содержание недостоверной общественно значимой информации. Подобные фейки создают угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также «помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли», отметили в надзорном органе.

«В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам», — следует из пресс-релиза.