Главный репродуктолог Минздрава выступил за налог на бездетность

Главный репродуктолог Минздрава предложил ввести налог на бездетность. Такую информацию сообщили в издании «Говорит Москва» со ссылкой на слова профессора, доктора медицинских наук Олега Аполихина.

Как отметили в издании, Аполихин считает, что этот налог может стать вкладом в старость бездетных, поскольку на сегодняшний день молодое поколение не способно обеспечить социальные выплаты пенсионерам. В будущем же этот разрыв только увеличится.

Доктор медицинских наук считает, что собранные деньги нужно будет направлять не в доход государства, а на помощь многодетным семьям. «Его стоит вводить не для того, чтобы людей наказать, а чтобы помочь тем молодым семьям, которые решили рожать детей — второго, третьего, если эти налоги будут не просто взиматься в доход государства, а перенаправляться на молодые семьи... Это солидарная ответственность, то есть помочь выделением своих средств на содержание малого количества молодых многодетных семей. Потому что эти дети потом будут обеспечивать пожилых людей».

При этом в прошлом году естественная убыль населения в Калининградской области составила почти 2,7 тыс. человек, против 1,8 тыс. годом ранее. В России по итогам 2019 года эта цифра достигла показателя в 259,6 тыс. человек.