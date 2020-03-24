Роскачество советует мыть упаковки продуктов, принесенных из магазина

Роскачество советует мыть упаковки продуктов, принесенных из магазина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Роскачество поделилось рекомендациями о том, как уберечь себя от микробов при покупке продуктов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации. Так, специалисты рекомендовали россиянам споласкивать упаковки продуктов, принесенных из магазина, а также мыть фрукты и овощи.

«После того, как вы принесли продукты домой, не будет лишним хорошо промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки», — следует из сообщения.

Мытье рук и поверхностей, на которые выкладывают продукты, по мнению экспертов, поможет уменьшить риск распространения опасных микроорганизмов . «Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму», — объяснили в Роскачестве.

Помимо этого, специалисты призывают тщательно обрабатывать овощи и фрукты. Это поможет защититься не только от коронавируса, но и от других вредных бактерий и микроорганизмов. При этом огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением следует замачивать в воде на 10-15 минут, а затем тщательно промывать под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью эксперты советуют ополаскивать с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды. А вот овощи со съедобной кожицей Роскачество советует мыть с использованием нейтрального детского мыла, однако после такой обработки нужно еще раз внимательно промыть продукт.

При походе в магазин нужно надевать маску, держаться на расстоянии от других покупателей, а также не прислонять грязные руки к носу или рту. По приходу домой руки важно обрабатывать мылом, а вне дома — антисептическими гелями. Также специалисты не рекомендуют ходить в переполненные магазины. Для похода в магазин при этом следует выбирать то время, когда там меньше всего людей. Оплачивать покупки в Роскачестве призывают картой или с помощью приложения на смартфоне, поскольку это позволит избежать взаимодействия с кассиром и бумажными купюрами.

«При заказе продуктов на дом эксперты также советуют протереть все привезенные продукты, а потом тщательно вымыть руки. Кроме того, рекомендуется просить курьера не передавать заказ из рук в руки, а оставить его у двери, а также, по возможности, оплачивать заказ заранее картой», — отмечают в издании.


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