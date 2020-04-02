Калининградцы вызвали МЧС снимать с козырька кошку. Она испугалась и спрыгнула сама

Калининградцы вызвали МЧС снимать с козырька кошку. Она испугалась и спрыгнула сама
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Жители Калининграда развернули кампанию по спасению кошки, застрявшей на козырьке балкона на ул. Батальной. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, инцидент произошел в среду, 1 апреля.

Днем в соцсетях появился пост с фотографией кошки, сидящей на козырьке застекленного балкона на третьем этаже многоквартирного трехэтажного дома. Автор сообщения уверяла, что уже звонила и пожарным, и в коммунальные службы, но все отказали в помощи.

В комментариях под постом появились рекомендации с различными способами по спасению животного. Пользователи предлагали вызвать машину с вышкой, спуститься к кошке по простыням с чердака, протянуть доску с соседнего балкона и другие варианты.

В итоге, кто-то из горожан все-таки уговорил руководство местного отряда МЧС не игнорировать сообщение и помочь животному. Когда спасатели, приехавшие на выезд, стали спускаться с альпинистским снаряжением по крыше к балкону, кошка испугалась и самостоятельно спрыгнула на газон возле дома. 


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