Зеленоградский «повелитель холода» хочет, чтобы его замуровали на год без еды и воды

Олег Резанов из Зеленоградска, которого часто именуют «повелителем холода» из-за рискованных экспериментов над своим телом, намерен замуроваться на год. Он сообщил об этом на своей странице «ВКонтакте».



Я иду по своему пути: зеленоградский «повелитель холода» о рекордах и бессмертии

«Начал поиск места, где меня замуруют без еды и воды на один год... Постараюсь успеть стать Безсмертным к тому времени (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. „Нового Калининграда“)», — написал Резанов. «Год нужен, чтобы подготовить тело к Схиме. Сделать тело неуязвимым. В ближайшее время, как только закончится эта фигня с изоляцией — вылечу в Тюмень. В Тюменской области для меня создали Генератор молний. Для начала планирую пропустить через себя миллион вольт. А вот в октябре перемещусь в Якутию. Там уже зима начнется. И чтобы запустить регенерацию тела — миллион вольт буду пропускать через свое тело, находящееся во льду в течение 3 часов», — добавил он в комментарии к сообщению.