7 дней до завершения акции: УЗИ и консультация гинеколога за 1 200 рублей

С 1 по 31 марта в медцентре Class Clinic действует скидка на приём и обследование у гинеколога. Ультразвуковое исследование органов малого таза + обследование на кресле + консультация врача стоят всего 1 200 рублей
Гинекологи Class Clinic помогают пациенткам по целому ряду вопросов:
- Усиление либидо и чувствительности при половом акте с помощью аугментации (восполнение объема точки G)
- Интимное омоложение при опущении стенок влагалища, зиянии половой щели, для устранения родовых травм и растяжений
- Решение вопроса недержания мочи без операции - с помощью гиалуроновой кислоты и нитевого лифтинга⠀⠀
- Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путём, инфекционных заболеваний⠀⠀
- Диагностика и лечение патологий шейки матки⠀⠀
- Лечение эрозии шейки матки⠀⠀
- Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза⠀⠀
- Лечение миомы и эндометриоза без операции⠀⠀
- Лечение бесплодия
- Лечение молочницы (кандидоза)⠀⠀⠀
- Решение проблем климактерического периода
- Коррекция нарушений менструального цикла и болезненных менструаций⠀
- Индивидуальный подбор методов контрацепции⠀⠀⠀⠀
- Удаление папиллом, кондилом
Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к гинекологу:
- Выделения из влагалища (бели)
- Боли внизу живота
- Болевые ощущения во время полового контакта
- Межменструальные кровотечения
- Постоянные или периодические нарушения менструального цикла
Запишитесь на приём к опытным гинекологам любым удобным способом:
1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.
2. По телефону (4012) 33-44-55.
3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.
Срок действия акции: с 1.03.2020 г. по 31.03.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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