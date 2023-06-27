Дайвинг-клуб «Демерсус»: подводные приключения в Калининграде

Дайвинг по праву входит в пятерку наиболее захватывающих видов активного отдыха. Акваланг позволил человеку раздвинуть границы обыденного и самому увидеть подводный мир с фантастическими красотами и непередаваемыми ощущениями.
Вы решили заняться подводным плаванием? Дайвинг-клуб «Демерсус» поможет вам с первым погружением. В клубе уже более 20 лет существуют различные программы обучения, в том числе и первого погружения, а квалифицированные инструкторы сделают ваше погружение незабываемым.
Интересный факт. Чтобы нырнуть с аквалангом, не обязательно уметь хорошо плавать. Костюм для дайвинга обладает положительной плавучестью и все, что вам нужно — выучить основы использования ласт, чтобы свободно передвигаться под водой.
Вы можете совершить свое первое погружение с аквалангом по программе PADI Discover Scuba, включающей в себя погружение в бассейне под руководством опытного инструктора, знакомство с базовыми теоретическими знаниями теории дайвинга и с техникой подводного плавания. Если сезон позволяет, погружение будет проходить в открытой воде (на глубину не более 12 метров — в зависимости от того, где проходит обучение).
Программы обучения
Если вы уже созрели для пробного погружения, звоните по телефону +7 906 238 78 11 — и специалисты дайвинг-клуба проконсультируют и запишут вас на согласованную дату.