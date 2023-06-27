Дайвинг-клуб «Демерсус»: подводные приключения в Калининграде







Дайвинг по праву входит в пятерку наиболее захватывающих видов активного отдыха. Акваланг позволил человеку раздвинуть границы обыденного и самому увидеть подводный мир с фантастическими красотами и непередаваемыми ощущениями.

Вы решили заняться подводным плаванием? Дайвинг-клуб «Демерсус» поможет вам с первым погружением. В клубе уже более 20 лет существуют различные программы обучения, в том числе и первого погружения, а квалифицированные инструкторы сделают ваше погружение незабываемым.

Интересный факт. Чтобы нырнуть с аквалангом, не обязательно уметь хорошо плавать. Костюм для дайвинга обладает положительной плавучестью и все, что вам нужно — выучить основы использования ласт, чтобы свободно передвигаться под водой.

Далеко не у каждого дайвера отличное зрение. Желающие приобщиться к подводному плаванию нередко спрашивают — как быть, если, к примеру, диагностирована близорукость? На суше всё понятно — вопрос решается с помощью очков или контактных линз, но как быть под водой? Забегая вперёд, ответим: в наше время плохое зрение — совершенно не проблема для полноценных занятий дайвингом, в клубе «Демерсус» есть специальные маски с диоптриями или вы можете использовать линзы.

Если вы уже созрели для пробного погружения, звоните по телефону +7 906 238 78 11 — и специалисты дайвинг-клуба проконсультируют и запишут вас на согласованную дату.