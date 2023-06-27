Дайвинг-клуб «Демерсус»: подводные приключения в Калининграде



Дайвинг по праву входит в пятерку наиболее захватывающих видов активного отдыха. Акваланг позволил человеку раздвинуть границы обыденного и самому увидеть подводный мир с фантастическими красотами и непередаваемыми ощущениями.

Вы решили заняться подводным плаванием? Дайвинг-клуб «Демерсус» поможет вам с первым погружением. В клубе уже более 20 лет существуют различные программы обучения, в том числе и первого погружения, а квалифицированные инструкторы сделают ваше погружение незабываемым.

Интересный факт. Чтобы нырнуть с аквалангом, не обязательно уметь хорошо плавать. Костюм для дайвинга обладает положительной плавучестью и все, что вам нужно — выучить основы использования ласт, чтобы свободно передвигаться под водой. 

Далеко не у каждого дайвера отличное зрение. Желающие приобщиться к подводному плаванию нередко спрашивают — как быть, если, к примеру, диагностирована близорукость? На суше всё понятно — вопрос решается с помощью очков или контактных линз, но как быть под водой? Забегая вперёд, ответим: в наше время плохое зрение — совершенно не проблема для полноценных занятий дайвингом, в клубе «Демерсус» есть специальные маски с диоптриями или вы можете использовать линзы.

Вы можете совершить свое первое погружение с аквалангом по программе PADI Discover Scuba, включающей в себя погружение в бассейне под руководством опытного инструктора, знакомство с базовыми теоретическими знаниями теории дайвинга и с техникой подводного плавания. Если сезон позволяет, погружение будет проходить в открытой воде (на глубину не более 12 метров — в зависимости от того, где проходит обучение).

Программы обучения

 
Если вы уже созрели для пробного погружения, звоните по телефону +7 906 238 78 11 — и специалисты дайвинг-клуба проконсультируют и запишут вас на согласованную дату.
Справка

Демерсус дайв-центр 5*

г. Калининград, ул. Тургенева, 20А
+7 906 238 78 11
+7 906 233 10 52
demersus.ru

Демерсус дайв-центр 5*

пгт Янтарный, ул. Озерная, 1, ор-р кафе «Жемчужина»
+7 906 238 78 11
+7 906 233 10 52
demersus.ru
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