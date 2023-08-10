Избавим от запаха изо рта: ультразвуковая чистка зубов в «Стомике» за пол цены

Здоровые зубы не только обеспечивают красивую улыбку, но и решают множество проблем с работой желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата, с сердечно-сосудистыми болезнями и психологическими комплексами. Заболевания полости рта, такие как воспаления десен, пародонтит, кариес и многие другие, могут стать причиной развития ангины, хронических синуситов, отитов, гайморитов, остеомиелитов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже кнъюнктивитов. Не стоит откладывать визит к стоматологу — ваше общее здоровье зависит от состояния зубов.

Недостаточная гигиена полости рта может привести к образованию мягкого зубного налета на поверхности зубов. Под воздействием слюны этот налет минерализуетсяи превращается в твердое образование — зубной камень. С течением времени зубной камень увеличивается в размерах и оказывает давление на десну, что может привести к  к опущению десны, вследствие чего увеличивается подвижность зубов и со временем они могут выпасть. Поэтому чистка зубного камня обязательна.

Сеанс ультразвуковой чистки зубов — это простая и безопасная процедура, которая удалит зубной налет, восстановит натуральную белизну вашей улыбки, избавит от неприятного запаха изо рта, предупредит развитие заболеваний и кровоточивости десен. Кроме того, регулярные чистки — это отличная профилактика появления кариеса и неотъемлемая часть ухода за имплантами и зубными протезами.

Сейчас у нас действует специальная 50% скидка на ультразвуковую чистку: всего за 2500 рублей вместо обычных 5000 рублей для взрослых, и 1500 рублей вместо 3000 рублей для ваших деток (до 12 лет). Не упустите шанс получить профессиональное лечение по доступной цене!

Также у нас есть уникальное предложение для пенсионеров, желающих восстановить свою улыбку с помощью полного протезирования зубов — 8990 рублей за металлокерамическую коронку. Наши квалифицированные врачи проведут тщательное обследование вашей полости рта, чтобы определить наилучший план лечения ваших зубов и вернуть вам возможность вновь улыбаться без стеснения.

При отсутствии даже одного зуба начинают закладываться морщины, кожа становится менее упругой. Мы поможем вернуть эти потерянные качества вашему лицу и достичь нежной и молодой кожи снова с помощью протезирования. Мы предлагаем широкий спектр услуг по протезированию зубов, включая установку коронок, мостов и съемных протезов.

Неотъемлемой частью протезирования является компьютерная томография зубов, которая позволяет оценить состояние всех зубов в полости рта в 3D-проекции и достичь максимально естественного результата при дальнейшем лечении. Обратитесь к нам сегодня, чтобы получить квалифицированную помощь в вопросе протезирования зубов и сделать снимок КТ за всего 1500 рублей.

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г Калининград, ул Ю. Гагарина, д 99.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, 99
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