Избавим от запаха изо рта: ультразвуковая чистка зубов в «Стомике» за пол цены

Здоровые зубы не только обеспечивают красивую улыбку, но и решают множество проблем с работой желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата, с сердечно-сосудистыми болезнями и психологическими комплексами. Заболевания полости рта, такие как воспаления десен, пародонтит, кариес и многие другие, могут стать причиной развития ангины, хронических синуситов, отитов, гайморитов, остеомиелитов, заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже кнъюнктивитов. Не стоит откладывать визит к стоматологу — ваше общее здоровье зависит от состояния зубов.

Недостаточная гигиена полости рта может привести к образованию мягкого зубного налета на поверхности зубов. Под воздействием слюны этот налет минерализуетсяи превращается в твердое образование — зубной камень. С течением времени зубной камень увеличивается в размерах и оказывает давление на десну, что может привести к к опущению десны, вследствие чего увеличивается подвижность зубов и со временем они могут выпасть. Поэтому чистка зубного камня обязательна.

Сеанс ультразвуковой чистки зубов — это простая и безопасная процедура, которая удалит зубной налет, восстановит натуральную белизну вашей улыбки, избавит от неприятного запаха изо рта, предупредит развитие заболеваний и кровоточивости десен. Кроме того, регулярные чистки — это отличная профилактика появления кариеса и неотъемлемая часть ухода за имплантами и зубными протезами.

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При отсутствии даже одного зуба начинают закладываться морщины, кожа становится менее упругой. Мы поможем вернуть эти потерянные качества вашему лицу и достичь нежной и молодой кожи снова с помощью протезирования. Мы предлагаем широкий спектр услуг по протезированию зубов, включая установку коронок, мостов и съемных протезов.

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