В Гусевском музее открыли выставку проекта «По следам Великой и Забытой»

11 ноября, в 105-ю годовщину окончания Первой мировой войны, в Большом зале музея состоялось открытие выставки «По следам Великой и Забытой» по итогам пленэра в рамках реализации проекта Президентского фонда культурных инициатив.

 В память о Русском воинстве художники студии имени Святого благоверного князя Александра Невского, члены Союза художников России и Санкт-Петербургского Союза художников, создали полотна посвященные одному из ключевых событий XX века — Первой мировой войне. В проекте принимали участие: Алексей Иноземцев, Андрей Ромасюков, Евгений Емельянов, Дмитрий Селиванов и Александра Ягодкина. Воссоздать события и образы художникам помогли участники клубов военной реконструкции из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга, прибывшие в августе этого года на пленэр, в рамках которого шла совместная работа.



В результате были созданы порядка 30 эскизных и этюдных работ, на основе которых написаны картины, представленные на выставке. Почетными гостями открытия стали: Епископ Черняховский и Славский Владыка Николай, исполнительный директор Регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество» в Калининградской области Константин Петунин, Председатель Санкт-Петербургского союза художников России Андрей Базанов. На открытии также присутствовал куратор проекта Алексей Аранович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, специалист по истории военного костюма и тылового обеспечения, член Союза художников России.


«Для меня большая честь выразить слова благодарности всем кто принимал участие в замечательном, необходимом в наше время проекте. В нашем Союзе было принято решение создать и объединить группу художников именно по теме историко-патриотической живописи. Сегодня таких художников мало. Этот жанр — неимоверный труд! Рад, что у нашей группы появился куратор — Алексей Аранович, тоже член нашего Союза. Человек он неспокойный, который создает, рождает интересные идеи и воплощает их в реальность. Такой куратор необходим. Художники могут взяться за тему, но необходимо ее освоить. Надо понимать, погружаться в пространство, атмосферу и только специалист может подсказать, дать рекомендации о вооружении, обмундировании и экипировке, вплоть до пуговицы на мундире. Наши художники еще и сами принимали участие в реконструкции. На пленэре была атмосфера, созданная благодаря реконструкторским клубам, за что мы им очень благодарны. Большое спасибо, всем кто за проект взялся, освоил и воплотил в реальность!» — заявил Андрей Базанов.

 Выставка итоговых работ пленэра «По следам Великой и Забытой» будет работать в большом зале Гусевского музея до 20 декабря 2023 года. По итогам выставки будут отобраны работы для пополнения тематической коллекции Гусевского музея.

Проект «По следам Великой и Забытой» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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