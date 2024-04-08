«Благопорт» открыт!

20 марта в ТРЦ «Балтия Молл» состоялось первое совместное мероприятие благотворительного цента «Верю в Чудо» и детского активити-парка «Неопорт».

«Благопорт» — это особенный проект, направленный на поддержку детей с опытом социального сиротства и детей из семей в трудной жизненной ситуации, временно или постоянно лишённых семейного окружения.




На открытии проекта коллеги собрали 184 подопечных «Верю в чудо», чтобы они могли активно, весело и с пользой провести время в новом активити-парке «Неопорт».

В рамках «Благопорта» между «Верю в чудо» в лице Софии Лагутинской и «Неопортом» в лице Юрия Находкина и Владимира Зарина было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве, цель которого — дальнейшая помощь детям и создание новых совместных проектов.

«„Благопорт“ — очень важный проект для активити-парка „Неопорт“ и „Гамма Инвест Групп“. Мы рады, что у нас получилось сделать особенный праздник для детей-сирот, временно или постоянно лишённых семейного окружения», — отметил Юрий Находкин, председатель наблюдательного совета «Гамма Инвест Групп».
«Это вдохновляет, когда предприниматели такого уровня не создают собственные фонды, а доверяют нам — беря под опеку направление, которое больше всего резонирует. Когда бизнес и НКО объединяются, это приводит к более значимому результату», — делится впечатлениями от сотрудничества директор центра София Лагутинская.
ТРЦ «Балтия Молл» рад оказать поддержку и помощь в организации праздника.



Справка

Балтия Молл торгово-развлекательный центр

г. Калининград, ш Приморское полукольцо, 2
baltia-mall.ru

Неопорт Активити-парк

г. Калининград, ш Приморское полукольцо, 2, ТРЦ Балтия Молл
+7 (4012) 30-33-04
+7 (4012) 30-33-05
www.neo-port.ru
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