«Благопорт» открыт!

20 марта в ТРЦ «Балтия Молл» состоялось первое совместное мероприятие благотворительного цента «Верю в Чудо» и детского активити-парка «Неопорт».

«Благопорт» — это особенный проект, направленный на поддержку детей с опытом социального сиротства и детей из семей в трудной жизненной ситуации, временно или постоянно лишённых семейного окружения.







На открытии проекта коллеги собрали 184 подопечных «Верю в чудо», чтобы они могли активно, весело и с пользой провести время в новом активити-парке «Неопорт».

«„Благопорт“ — очень важный проект для активити-парка „Неопорт“ и „Гамма Инвест Групп“. Мы рады, что у нас получилось сделать особенный праздник для детей-сирот, временно или постоянно лишённых семейного окружения», — отметил Юрий Находкин, председатель наблюдательного совета «Гамма Инвест Групп».

«Это вдохновляет, когда предприниматели такого уровня не создают собственные фонды, а доверяют нам — беря под опеку направление, которое больше всего резонирует. Когда бизнес и НКО объединяются, это приводит к более значимому результату», — делится впечатлениями от сотрудничества директор центра София Лагутинская.

В рамках «Благопорта» между «Верю в чудо» в лице Софии Лагутинской и «Неопортом» в лице Юрия Находкина и Владимира Зарина было заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве, цель которого — дальнейшая помощь детям и создание новых совместных проектов.ТРЦ «Балтия Молл» рад оказать поддержку и помощь в организации праздника.