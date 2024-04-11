В Калининграде 12 апреля пройдет I этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Во Дворце спорта «Янтарный» более 70 организаций и предприятий региона предложат жителям свыше 4 000 рабочих мест. Для людей с ограниченными возможностями здоровья заявлено около 200 вакансий.

Участники события смогут пройти профориентационные тестирования у психологов и профессиональные пробы у работодателей, присоединиться к тематическим мастер-классам, квизам и розыгрышам лотерей.

Колледжи и университеты расскажут гостям об образовательных программах.

Участники смогут в один день пройти несколько собеседований и определить для себя более интересные вакансии.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 2 тысяч калининградцев.

Время работы ярмарки вакансий — с 10:30 до 14:00.

12+ #калининградскаяобласть #ЦЗН