Субботник под хорошую музыку и подарки: 13 апреля калининградцев ждут на острове

13 апреля калининградцев ждут на субботнике на острове Канта. Второй этап благоустройства, открытие обновленного музея — остров Канта готовится к 300-му дню рождения человека, в честь которого он назван, — великого философа Иммануила Канта. Уверены, Второй этап благоустройства, открытие обновленного музея — остров Канта готовится к 300-му дню рождения человека, в честь которого он назван, — великого философа Иммануила Канта. Уверены, многим хотелось бы быть к этому причастными Поэтому 13 апреля Остров назначает городу встречу: будем убирать сухие ветки с газонов, пропалывать клумбы, слушать хорошую музыку и греться на солнце. Вот несколько отзывов от тех, для кого этот субботник — не первый. Надежда: — Это место в Калининграде мне очень нравится. Сам Собор, памятник основателю университета, могила Канта — считаю за радость поработать здесь.

Любовь: — В Калининграде живу пятый год. Мы приехали с Севера, очень нравится. Как увидела новость о субботнике — сразу зарегистрировалась. Прямо ночью. Очень рада участвовать в таком мероприятии. Даже если бы билет не давали, все равно бы пришла, потому что город хочется делать красивее. К тому же я нашла на субботнике двух новых знакомых. Большое спасибо!

В этом году на субботник (0+) выйдут все, кто работает на острове Канта, и это не только команда Собора, но арендаторы, создатели тех уютных кофеен, куда так и хочется заглянуть. Каждого, кто придет позаботиться об острове, поблагодарят пригласительным на один из концертов в Кафедральном соборе. На этот раз выбор такой:

органный мини-концерт с открытой датой на апрель,

концерт титулярного органиста Кафедрального собора Мансура Юсупова и Дарьи Левановой (скрипка) «Во струнах и органе» 19 апреля в 19:00,

стендап-драма лауреата премии «Лавр», премии Фонда Народной артистки СССР Ирины Архиповой Дмитрия Минченка «Тайные правила Канта».





Остается только зарегистрироваться — на сайте sobor39.ru, в разделе «Новости». И взять с собой садовые инструменты, особенно если вы намерены готовить почву для цветов, приглядывая за розами.