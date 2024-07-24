Выиграйте классные призы и вдохновитесь школьной модой на нашем мероприятии!

В эту субботу, 27 июля, с 13:00 до 15:00 приглашаем вас на бесплатное увлекательное и веселое мероприятие в ТЦ «Мега» по адресу ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б.

Вас ждет незабываемый день, полный развлечений и приятных сюрпризов!

Развлекательная программа с 13.00 до 14.00, на 1 этаже:

  • Розыгрыш подарков от магазинов ТЦ — получите шанс выиграть классные призы!

  • Детский показ мод — готовимся к школе стильно! Юные модники и модницы в возрасте от 6 до 12 лет продемонстрируют лучшие школьные образы.

  • Развлекательная программа от ведущего — веселые конкурсы и много смеха!

  • Детская развлекательная программа — велотренажеры и игротека ждут ваших малышей!

Мастер-класс «Городок мастеров» с 14.00 до 15.00, на 2 этаже (ориентир — фудкорт): создадим свою веселую и яркую карандашницу! Стразы, цветы и смешные наклейки — все для творчества ваших детей!

Не пропустите этот яркий праздник! Приезжайте всей семьей и проведите день вместе с нами в ТЦ «Мега»!
Мероприятие для всех желающих — бесплатно.

@megakd.ru
megakd.ru

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