Качество по выгодной цене: почему калининградцы выбирают бытовую химию Sintez39

Калининградский производитель Sintez39 предлагает качественную бытовую химию по доступным ценам! Компания выпускает моющие и чистящие средства в емкостях разного объема, в том числе и в 5-литровых канистрах, что позволяет покупателям экономить без ущерба для бюджета.
Продукция Sintez39 создается исключительно из высококачественных ингредиентов, которые очищают эффективно и бережно. Ассортимент включает гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло, средства для полов и посуды — всё, что нужно для безупречной чистоты в доме!
Специально для тех, кто ценит удобство и практичность, создано средство 2в1 SinPro — гель с кондиционером, разработанный для автоматической стирки и удаляющий даже самые стойкие загрязнения. Он подходит для всех видов ткани, за исключением шерсти и шелка. Ваши вещи будут свежими и мягкими!
Среди фаворитов покупателей — универсальное жидкое хозяйственное мыло с нейтральным запахом, которое идеально подходит для мытья рук, посуды, полов и стирки. В ассортименте представлено жидкое мыло с различными ароматами, от легкой консистенции до гелеобразной формулы, а также антибактериальное мыло.
Для удобства покупателей рядом с заводом открылся фирменный магазин с оптовыми ценами — на Камской, 2 б. Там товары Sintez39 обойдутся дешевле, чем на маркетплейсе. Впрочем, для тех, кто предпочитает совершать покупки онлайн, продукция производителя также представлена на Ozon.Все товары и моющие средства производства Sintez39 обладают необходимыми сертификатами, которые подтверждают их высокое качество и безопасность. Неоспоримый плюс продукции компании — возможность приобрести качественный продукт по доступной цене.
Стоит всего лишь раз приобрести бытовую химию от Sintez39 — и в дальнейшем вы обязательно станете постоянными покупателями продукции этой компании!
Больше информации и отзывы о продукции вы найдете на Ozon и в группе Sintez39 «ВКонтакте».
Адрес магазина: г. Калининград, ул. Камская, 2б, пом. XI.
Телефон: +7 (4012) 470-000.