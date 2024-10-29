Качество по выгодной цене: почему калининградцы выбирают бытовую химию Sintez39

Калининградский производитель Sintez39 предлагает качественную бытовую химию по доступным ценам! Компания выпускает моющие и чистящие средства в емкостях разного объема, в том числе и в 5-литровых канистрах, что позволяет покупателям экономить без ущерба для бюджета.

Продукция Sintez39 создается исключительно из высококачественных ингредиентов, которые очищают эффективно и бережно. Ассортимент включает гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло, средства для полов и посуды — всё, что нужно для безупречной чистоты в доме!





Средства для стирки от Sintez39 безопасны, не вызывают раздражения и легко вымываются из вещей. Продукция гипоаллергенна и безопасна для всех членов семьи, подходит для разных видов тканей и стиральных машин. Покупатели уже оценили по достоинству густые концентрированные гели для стирки: они многократно экономичнее и эффективнее аналогов, при этом их можно использовать даже как пятновыводители!

Специально для тех, кто ценит удобство и практичность, создано средство 2в1 SinPro — гель с кондиционером, разработанный для автоматической стирки и удаляющий даже самые стойкие загрязнения. Он подходит для всех видов ткани, за исключением шерсти и шелка. Ваши вещи будут свежими и мягкими!

Среди фаворитов покупателей — универсальное жидкое хозяйственное мыло с нейтральным запахом, которое идеально подходит для мытья рук, посуды, полов и стирки. В ассортименте представлено жидкое мыло с различными ароматами, от легкой консистенции до гелеобразной формулы, а также антибактериальное мыло.





Для удобства покупателей рядом с заводом открылся фирменный магазин с оптовыми ценами — на Камской, 2 б. Там товары Sintez39 обойдутся дешевле, чем на маркетплейсе. Впрочем, для тех, кто предпочитает совершать покупки онлайн, продукция производителя также представлена на Ozon

Sintez39 выпускает, производство которых полностью соответствует современным стандартам. При этом, поскольку вся продукция компании изготавливается на территории области, калининградцам не приходится переплачивать за доставку товара в регион.Все товары и моющие средства производства Sintez39 обладают необходимыми сертификатами, которые подтверждают их высокое качество и безопасность. Неоспоримый плюс продукции компании — возможность приобрести качественный продукт

Стоит всего лишь раз приобрести бытовую химию от Sintez39 — и в дальнейшем вы обязательно станете постоянными покупателями продукции этой компании!

Больше информации и отзывы о продукции вы найдете на Ozon и в группе Sintez39 «ВКонтакте».

Адрес магазина: г. Калининград, ул. Камская, 2б, пом. XI.

Телефон: +7 (4012) 470-000.