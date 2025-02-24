Омоложение за одну процедуру: акция от «Формулы красоты» к 8 Марта

Весна — идеальное время для того, чтобы порадовать себя преображением после зимних холодов и серости. Если вы хотите выглядеть моложе, подтянутее, вернуться в форму за короткий срок и не тратить время на длительные реабилитации, аппаратная процедура омоложения кожи лица SMAS-лифтинг — именно то, что вам нужно! Всего одна процедура поможет получить потрясающий вау-эффект и сохранить молодость и красоту.



В честь чудесного женского праздника Центр эстетической медицины «Формула красоты» предлагает прекрасным дамам акцию на весь март!

SMAS-лифтинг

— инновационная процедура, направленная на омоложение, подтяжку лица и тела без хирургического вмешательства с помощью высоко сфокусированного ультразвука, проникающего до мышц и связок. Процедура безболезненная, не требует реабилитационного периода, вы практически сразу можете вернуться к своим делам. Результат заметен после первого сеанса и сохраняется на 6–12 месяцев.





В Центре эстетической медицины «Формула красоты» процедуры выполняются на современном аппарате, который имеет специальные манипулы как для лица, так для тела.

SMAS-лифтинг помогает подтянуть контуры лица, сделать более четкими овал, скулы, придать коже тонус, разгладить морщины, а также уменьшить носогубные складки, птоз (опущение кожи), убрать мешки под глазами и второй подбородок — исправить то, из-за чего с годами облик теряет молодость.

«Особенно эффективно SMAS-лифтинг работает с малярными (скуловыми) мешками — жировыми пакетами под глазами, которые могут отекать и придавать лицу уставший и тяжелый вид. Благодаря методике жировые пакеты „компактизируются“ — они сжимаются, уменьшаются в объеме, что помогает сделать получить ярко выраженный эффект омоложения — лицо становится более ровным, подтянутым, свежим, особенно в области скул», — рассказывает Ирина Стенина, главный врач центра эстетической медицины «Формула красоты», дерматолог-косметолог, трихолог высшей категории, Член всероссийского общества мезотерапевтов.

Преимущества SMAS-лифтинга:

Также процедура эффективна при устранении жировых отложений и провисаний мягких тканей в области колен и локтей.

Подтяжка кожи без операции

Улучшение овала лица, уменьшение морщин и складок

Результат после первого сеанса

Безболезненно и без периода восстановления

Комплексная работа с глубокими слоями кожи и мышцами

Максимального и быстрого результата можно достичь при сочетании SMAS-лифтинга и микроигольчатого RF-лифтинга.

Весь март Центр эстетической медицины «Формула красоты» предлагает акцию на процедуры:

На первый сеанс SMAS-лифтинга — скидка 15%

Бесплатная консультация специалиста перед процедурой, чтобы вы могли задать все интересующие вопросы и выбрать идеальный план процедур для вашего типа кожи.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.