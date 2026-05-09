Под Знаменем Победы: в центре Калининграда прошел военный парад (фото)

В субботу, 9 мая, в Калининграде состоялся Парад Победы. По данным областных властей, в нем приняли участие около тысячи человек: сводные расчеты офицеров штаба флота, мичманов и прапорщиков, военнослужащих-женщин соединений и частей Балтийского флота, офицеров морской авиации и противовоздушной обороны, военнослужащих соединений надводных кораблей и морских пехотинцев БФ, курсанты БВМУ.

По площади Победы прошла и боевая техника времен Великой Отечественной войны — танки Т-34, участвовавшие в штурме Кёнигсберга, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, известная в народе как «Катюша», грузовик повышенной проходимости ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3, ставшей одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Участников парада, жителей и гостей региона с праздником поздравили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин.

За тожественным военным шествием наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.