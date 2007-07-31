Посылка из Глессарии: как в прошлые века лечились янтарем

Сегодня янтарь известен в первую очередь как полудрагоценный камень, используемый в ювелирных изделиях или декоре. Однако на протяжении многих веков ископаемую смолу активно применяли в медицинских целях. В рамках партнерского проекта с Янтарным комбинатом Ростеха «Новый Калининград» рассказывает, почему на протяжении веков люди считали, что янтарь может быть не только украшением.



По числу способов использования и перечню симптомов болезней, которые, как считалось, лечил янтарь, он даст фору любому из полезных ископаемых-конкурентов. Даже с такими загадочными названиями, как рог единорога, змеиный язык, ведьмин или жабий камень.

Рог единорога на самом деле был бивнем мамонта, змеиный язык — зубом мегалодона (вымерший вид акул), жабий камень — раздробленными окаменелыми зубами древних лучепёрых рыб, а ведьмин камень — ископаемыми кораллами. Янтарь же часто путали с амброй — сильнопахнущим воскообразным выделением из кишечника кашалота, выбрасываемым на берег. При переводе с арабского на латынь амбру ошибочно именовали amber, то есть янтарь. Поэтому в средневековой медицине за одним названием скрывались две совершенно разные субстанции, утверждает историк Джон Риддл*.

В медицинском глоссарии конца XIV века утверждалось, что «янтарь в простонародье назывался амброй». Разница была осознана обычными людьми только в позднем средневековье, и с XV века амбру для ясности начали называть «серым янтарем». Впрочем, данная путаница для продавцов снадобий была даже удобна: амбра была намного более редкой, чем янтарь, а потому очень дорогой. Замена ее на окаменевшую смолу при приготовлении «лекарств» позволяла сэкономить.





C начала нашей эры

Если погружаться в глубину времен в поисках первых источников с упоминанием медицинских свойств янтаря, то начать стоит с составителя первого прообраза современной энциклопедии Плиния Старшего (годы жизни: 23–79 н.э.). Древнеримский автор «Естественной истории» упоминал, что янтарь можно использовать для лечения горла, желудка, ушных и глазных болезней и даже прекращать с его помощью приступы умопомрачения. Сам Плиний не был врачом или специалистом по камням, поэтому его выводы базируются в основном на единственном источнике — греческом враче.

Позднее к описанию свойств застывшей смолы подключается уже профессионал — известный в Античности военный врач Диоскорид, считающийся отцом ботаники и фармакогнозии (одна из основных фармацевтических наук, изучающая лекарственное сырьё растительного и животного происхождения).

Как отмечает в своей работе Ирина Полякова из калининградского «Музея янтаря», большое влияние на рост спроса на янтарь как лекарство оказало учение древнеримского хирурга Клавдия Галена (он, в частности, доказал, что за «душевную деятельность» в теле отвечает мозг, а не сердце, а по венам течет кровь, а не «пневма»). Гален делил все лекарства на холодные, горячие, сухие и влажные, которые, соответственно, охлаждали, согревали или сушили. Янтарь по Галену относился к категории средств, которые согревали и сушили, а сам хирург создал рецепт «янтарных пастилок». Их, в частности, применяли от разного рода кровотечений. «Сила янтаря сочетается из теплой водянистости и разреженной землистости <...> Естество янтаря немного горячее, сухое в третьей [степени] (всего степеней силы действия „лекарств“ тогда было 4)», — позднее писал средневековый персидский ученый Авиценна.

В XVI веке немецкий «отец минералогии» Георг Агрикола рекомендовал с помощью янтаря спасаться от чумы. Для этого нужно было окуривать помещения дымом растертого в порошок янтаря — считалось, что янтарные пары обеззараживают воздух. По происхождению Агрикола считал янтарь «жирным соком земли», который «выжимается земным жаром». Избежать заражения чумой в Средневековье пытались и с помощью так называемого янтарного яблока, содержащего разные ароматические вещества, в том числе янтарь. Врачеватели прошлых столетий были убеждены, что чума отступает перед «облагороженным воздухом». Из уст в уста передавались рассказы о том, что мастеров, работающих с янтарем, чума обходит стороной. Историк Джон Риддл полагает, что запах янтаря мог отпугивать блох-переносчиков заразы.

Как отмечает в своем исследовании директор отдела истории медицины Португальской медицинской ассоциации Мария ду Самейру Баррозу, в XVII веке «самым лучшим сердечным лекарством, известным медицине», считались «камни Гоа», или сердечные камни. Они представляли собой смесь нескольких драгоценных минералов, янтарного мускуса и прочих ингредиентов. Рецепт смесей держался в секрете, а распространять камни можно было только с сертификатом иезуитских лазаретов. В состав сердечного «лекарства» помимо янтаря входили жемчужный песок, красный коралл, изумруд, топаз, самосская керамика, сапфир, верхушки рогов оленя и другие составляющие. Камни Гоа хранились в специальных контейнерах. Некоторые из них сохранились до наших дней и являются образцами индо-португальской золотой и серебряной филиграни.

По данным португальского историка Серафима Лейте, «сердечные камни» использовал китайский император. Такие камни посылались из Китая в Россию. В частности, в XVIII веке их получал португалец Рибейро Санчес, лечащий врач императрицы Анны Иоановны.





Большое продвижение

Герцогство Пруссия образовалось в 1525 году из прусских владений Тевтонского ордена, а великий магистр ордена Альбрехт стал его первым герцогом. В молодом государстве экспорт янтаря был одним из ключевых источников дохода. Альбрехт заказал написание книг об окаменелой смоле своим придворным медикам и провел серию культурных мероприятий. Задачей герцога было обратить внимание европейских стран на прусский янтарь как на лекарственное сырье, пишет Ирина Полякова. До развертывания информационной кампании Альбрехта применение белого янтаря в медицинских целях было не очень распространено, но именно в XVI веке он попадает в основные фармацевтические документы тех лет и начинает пользоваться спросом.

Одним из рекламных шагов стала печать в Нюрнберге в 1542 году первой карты Пруссии. Среди трех ее авторов был польский астроном Николай Коперник. Надпись на карте вдоль побережья гласила: «В этих краях ловят янтарь». Там же были изображены фигурки сборщиков камня с бочками для него, расставленными вдоль берега.

В 1576 году уже прусский картограф Каспар Хенненбергер составил «Большую карту Пруссии», где прибрежная часть нынешней Калининградской области названа Глессарией (производное от древнегерманского названия янтаря: «глез» — «стекло»). Западнее и севернее Глессарии Хенненбергер сделал две надписи: «Когда с Запада дует ветер, здесь ловят много янтаря», «Когда бушует северный ветер, здесь также ловят много янтаря». Это впечатлило европейских картографов, и они начали отмечать побережье Пруссии как «Янтарный берег» вплоть до XIX, пишет в своей работе Ирина Полякова.

Усилия по продвижению дали свои плоды: Альбрехту начали писать письма европейская знать и родственники с просьбами выслать камень для лечения. Жена курфюрста Саксонии, например, просила у прусского герцога восемь кусков янтаря, «чтобы смягчить моменты слабости». Граф Вильгельм IV фон Хеннеберг-Шлойзинген сообщал Альбрехту, что его почитают как врача, «посещают многие <...>, так как верят в действенность янтаря при многих болезнях», и благодарил за присланный камень.

Популярность медицинского янтаря к XVII веку возрастает настолько, что янтарное масло (продукт, состоящий из янтарной смолы и эфирных масел) начинают облагать налогом, а к 1660 году оно становится «признанным и рекомендуемым лечебным средством», констатировал доктор истории искусств из Глазго Рейчел Кинг.

Янтарное масло было популярно в Лондоне и по карману даже средним слоям населения. В тот период вдова министра в Йорке писала открытое письмо королю Карлу II, напоминая про обещание платить ей стипендию, на которую бы она могла в том числе печь янтарные кексы, чтобы лечить одолевающие короля приступы слабости. Янтарный спирт (так называли янтарную кислоту, полученную при дистилляции измельченного янтаря) в Лондоне практиковали принимать от головной боли.

С ростом популярности янтаря в Европе у его производителей начались проблемы, которые продолжаются до сих пор — подделка ископаемой смолы. Первые свидетельства о том, что фальшивый янтарь производят из хрусталя, кварца, мастики и шафрана или куркумы в качестве красителя, появились XVI, отмечает палеонтолог из Музея естествознания в Лондоне Кристофер Даффин.

Наши дни

С наступлением эпохи Просвещения мистический флер камня, обладающего магнетическими свойствами, постепенно рассеивается, и янтарь перестает быть лекарством «от всего». Примерно тогда же путем перегонки янтаря начали активно получать янтарную кислоту**, которую в наше время продают в аптеках как средство, улучшающее метаболизм и энергообеспечение тканей.

Сегодня янтарь также используют в калининградских санаториях и лечебных учреждениях. В санатории «Янтарный берег», например, изделия из янтаря применяют для психоэмоциональной разгрузки пациентов. В детском психоневрологическом санатории «Теремок» оборудована сенсорная комната, где дети с помощью янтарной крошки разрабатывают мелкую моторику и проходят оздоровление путем янтарной ароматерапии.

Исследования янтаря говорят о том, что сфера применения балтийского самоцвета может быть очень широкой. За счет большого содержания янтарной кислоты у солнечного камня огромные перспективы в различных областях медицины, а также в других сферах, связанных со здоровьем человека. Данной тематике будет посвящен предстоящий V юбилейный Международный экономический форум в Светлогорске, который пройдет с 3 по 6 сентября этого года. На полях форума о значении янтаря для медицины ХХI века расскажут эксперты, в числе которых заслуженные врачи России.

*В статье использованы доклады из сборника «Янтарь в истории медицины. Материалы международной научной конференции», изданного Калининградским областным музеем янтаря в 2016 году.

АО «Калининградский янтарный комбинат» образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В партнерстве с госкорпорацией выступает организатором Международного экономического форума янтарной отрасли, который способствует созданию мирового янтарного центра в Калининградской области России.



Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.





**Янтарная кислота не является лекарственным средством.