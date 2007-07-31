Посылка из Глессарии: как в прошлые века лечились янтарем

Сегодня янтарь известен в первую очередь как полудрагоценный камень, используемый в ювелирных изделиях или декоре. Однако на протяжении многих веков ископаемую смолу активно применяли в медицинских целях. В рамках партнерского проекта с Янтарным комбинатом Ростеха «Новый Калининград» рассказывает, почему на протяжении веков люди считали, что янтарь может быть не только украшением.
По числу способов использования и перечню симптомов болезней, которые, как считалось, лечил янтарь, он даст фору любому из полезных ископаемых-конкурентов. Даже с такими загадочными названиями, как рог единорога, змеиный язык, ведьмин или жабий камень.
Рог единорога на самом деле был бивнем мамонта, змеиный язык — зубом мегалодона (вымерший вид акул), жабий камень — раздробленными окаменелыми зубами древних лучепёрых рыб, а ведьмин камень — ископаемыми кораллами. Янтарь же часто путали с амброй — сильнопахнущим воскообразным выделением из кишечника кашалота, выбрасываемым на берег. При переводе с арабского на латынь амбру ошибочно именовали amber, то есть янтарь. Поэтому в средневековой медицине за одним названием скрывались две совершенно разные субстанции, утверждает историк Джон Риддл*.
В медицинском глоссарии конца XIV века утверждалось, что «янтарь в простонародье назывался амброй». Разница была осознана обычными людьми только в позднем средневековье, и с XV века амбру для ясности начали называть «серым янтарем». Впрочем, данная путаница для продавцов снадобий была даже удобна: амбра была намного более редкой, чем янтарь, а потому очень дорогой. Замена ее на окаменевшую смолу при приготовлении «лекарств» позволяла сэкономить.
Если погружаться в глубину времен в поисках первых источников с упоминанием медицинских свойств янтаря, то начать стоит с составителя первого прообраза современной энциклопедии Плиния Старшего (годы жизни: 23–79 н.э.). Древнеримский автор «Естественной истории» упоминал, что янтарь можно использовать для лечения горла, желудка, ушных и глазных болезней и даже прекращать с его помощью приступы умопомрачения. Сам Плиний не был врачом или специалистом по камням, поэтому его выводы базируются в основном на единственном источнике — греческом враче.
Позднее к описанию свойств застывшей смолы подключается уже профессионал — известный в Античности военный врач Диоскорид, считающийся отцом ботаники и фармакогнозии (одна из основных фармацевтических наук, изучающая лекарственное сырьё растительного и животного происхождения).
Как отмечает в своей работе Ирина Полякова из калининградского «Музея янтаря», большое влияние на рост спроса на янтарь как лекарство оказало учение древнеримского хирурга Клавдия Галена (он, в частности, доказал, что за «душевную деятельность» в теле отвечает мозг, а не сердце, а по венам течет кровь, а не «пневма»). Гален делил все лекарства на холодные, горячие, сухие и влажные, которые, соответственно, охлаждали, согревали или сушили. Янтарь по Галену относился к категории средств, которые согревали и сушили, а сам хирург создал рецепт «янтарных пастилок». Их, в частности, применяли от разного рода кровотечений. «Сила янтаря сочетается из теплой водянистости и разреженной землистости <...> Естество янтаря немного горячее, сухое в третьей [степени] (всего степеней силы действия „лекарств“ тогда было 4)», — позднее писал средневековый персидский ученый Авиценна.
В XVI веке немецкий «отец минералогии» Георг Агрикола рекомендовал с помощью янтаря спасаться от чумы. Для этого нужно было окуривать помещения дымом растертого в порошок янтаря — считалось, что янтарные пары обеззараживают воздух. По происхождению Агрикола считал янтарь «жирным соком земли», который «выжимается земным жаром». Избежать заражения чумой в Средневековье пытались и с помощью так называемого янтарного яблока, содержащего разные ароматические вещества, в том числе янтарь. Врачеватели прошлых столетий были убеждены, что чума отступает перед «облагороженным воздухом». Из уст в уста передавались рассказы о том, что мастеров, работающих с янтарем, чума обходит стороной. Историк Джон Риддл полагает, что запах янтаря мог отпугивать блох-переносчиков заразы.
Как отмечает в своем исследовании директор отдела истории медицины Португальской медицинской ассоциации Мария ду Самейру Баррозу, в XVII веке «самым лучшим сердечным лекарством, известным медицине», считались «камни Гоа», или сердечные камни. Они представляли собой смесь нескольких драгоценных минералов, янтарного мускуса и прочих ингредиентов. Рецепт смесей держался в секрете, а распространять камни можно было только с сертификатом иезуитских лазаретов. В состав сердечного «лекарства» помимо янтаря входили жемчужный песок, красный коралл, изумруд, топаз, самосская керамика, сапфир, верхушки рогов оленя и другие составляющие. Камни Гоа хранились в специальных контейнерах. Некоторые из них сохранились до наших дней и являются образцами индо-португальской золотой и серебряной филиграни.
По данным португальского историка Серафима Лейте, «сердечные камни» использовал китайский император. Такие камни посылались из Китая в Россию. В частности, в XVIII веке их получал португалец Рибейро Санчес, лечащий врач императрицы Анны Иоановны.
Герцогство Пруссия образовалось в 1525 году из прусских владений Тевтонского ордена, а великий магистр ордена Альбрехт стал его первым герцогом. В молодом государстве экспорт янтаря был одним из ключевых источников дохода. Альбрехт заказал написание книг об окаменелой смоле своим придворным медикам и провел серию культурных мероприятий. Задачей герцога было обратить внимание европейских стран на прусский янтарь как на лекарственное сырье, пишет Ирина Полякова. До развертывания информационной кампании Альбрехта применение белого янтаря в медицинских целях было не очень распространено, но именно в XVI веке он попадает в основные фармацевтические документы тех лет и начинает пользоваться спросом.
Одним из рекламных шагов стала печать в Нюрнберге в 1542 году первой карты Пруссии. Среди трех ее авторов был польский астроном Николай Коперник. Надпись на карте вдоль побережья гласила: «В этих краях ловят янтарь». Там же были изображены фигурки сборщиков камня с бочками для него, расставленными вдоль берега.
В 1576 году уже прусский картограф Каспар Хенненбергер составил «Большую карту Пруссии», где прибрежная часть нынешней Калининградской области названа Глессарией (производное от древнегерманского названия янтаря: «глез» — «стекло»). Западнее и севернее Глессарии Хенненбергер сделал две надписи: «Когда с Запада дует ветер, здесь ловят много янтаря», «Когда бушует северный ветер, здесь также ловят много янтаря». Это впечатлило европейских картографов, и они начали отмечать побережье Пруссии как «Янтарный берег» вплоть до XIX, пишет в своей работе Ирина Полякова.
Усилия по продвижению дали свои плоды: Альбрехту начали писать письма европейская знать и родственники с просьбами выслать камень для лечения. Жена курфюрста Саксонии, например, просила у прусского герцога восемь кусков янтаря, «чтобы смягчить моменты слабости». Граф Вильгельм IV фон Хеннеберг-Шлойзинген сообщал Альбрехту, что его почитают как врача, «посещают многие <...>, так как верят в действенность янтаря при многих болезнях», и благодарил за присланный камень.
Популярность медицинского янтаря к XVII веку возрастает настолько, что янтарное масло (продукт, состоящий из янтарной смолы и эфирных масел) начинают облагать налогом, а к 1660 году оно становится «признанным и рекомендуемым лечебным средством», констатировал доктор истории искусств из Глазго Рейчел Кинг.
Янтарное масло было популярно в Лондоне и по карману даже средним слоям населения. В тот период вдова министра в Йорке писала открытое письмо королю Карлу II, напоминая про обещание платить ей стипендию, на которую бы она могла в том числе печь янтарные кексы, чтобы лечить одолевающие короля приступы слабости. Янтарный спирт (так называли янтарную кислоту, полученную при дистилляции измельченного янтаря) в Лондоне практиковали принимать от головной боли.
С ростом популярности янтаря в Европе у его производителей начались проблемы, которые продолжаются до сих пор — подделка ископаемой смолы. Первые свидетельства о том, что фальшивый янтарь производят из хрусталя, кварца, мастики и шафрана или куркумы в качестве красителя, появились XVI, отмечает палеонтолог из Музея естествознания в Лондоне Кристофер Даффин.
С наступлением эпохи Просвещения мистический флер камня, обладающего магнетическими свойствами, постепенно рассеивается, и янтарь перестает быть лекарством «от всего». Примерно тогда же путем перегонки янтаря начали активно получать янтарную кислоту**, которую в наше время продают в аптеках как средство, улучшающее метаболизм и энергообеспечение тканей.
Сегодня янтарь также используют в калининградских санаториях и лечебных учреждениях. В санатории «Янтарный берег», например, изделия из янтаря применяют для психоэмоциональной разгрузки пациентов. В детском психоневрологическом санатории «Теремок» оборудована сенсорная комната, где дети с помощью янтарной крошки разрабатывают мелкую моторику и проходят оздоровление путем янтарной ароматерапии.
Исследования янтаря говорят о том, что сфера применения балтийского самоцвета может быть очень широкой. За счет большого содержания янтарной кислоты у солнечного камня огромные перспективы в различных областях медицины, а также в других сферах, связанных со здоровьем человека. Данной тематике будет посвящен предстоящий V юбилейный Международный экономический форум в Светлогорске, который пройдет с 3 по 6 сентября этого года. На полях форума о значении янтаря для медицины ХХI века расскажут эксперты, в числе которых заслуженные врачи России.
*В статье использованы доклады из сборника «Янтарь в истории медицины. Материалы международной научной конференции», изданного Калининградским областным музеем янтаря в 2016 году.
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