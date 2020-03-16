Новости по теме «Пандемия коронавируса в 2020 году»

Глава «Сбербанка» самоизолировался
Глава «Сбербанка» Герман Греф перешел на удаленную работу в связи с рекомендациями по самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает РБК.
Глава «Сбербанка» Герман Греф перешел на удаленную работу в связи с рекомендациями по самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает РБК.
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 93 человек, 86 из них — привозные. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяну Голикову сообщает в понедельник, 16 марта, «Интерфакс». Четыре человека, по словам вице-премьера, уже выздоровели.
Ритейлеры обратились к владельцам торговых центров с просьбой о снижении арендной платы. Это обусловлено снижением посещаемости ТЦ из-за распространения коронавируса, сообщает «ТАСС».
По состоянию на 14.30 16 марта в Калининградской области на дистанционное обучение перешли 148 учебных учреждений. Из них 19 детсадов (781 ребенок) и 69 школ (19249 детей). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Бурятии шаманы во время обряда попросили богов остановить коронавирус. Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя шаманской организации «Тэнгэри» Людмилу Андрианову.
Частный музей-квартира Altes Haus отменил массовые мероприятия «до более благополучных времен». Соответствующее сообщение в понедельник, 16 марта, опубликовала на странице музея в социальной сети Facebook соосновательница музея Наталья Быченко.
Начали формировать запасы из-за угрозы коронавируса и закупать продовольствие только 9% россиян. Это преимущественно представители старшего поколения, информирует РИА «Новости».
Калининградские муниципалитеты отменяют публичные мероприятия с целью не допустить распространение коронавирусной инфекции. Сообщения об этом появляются на их официальных интернет-ресурсах.
КГТУ и БГАРФ в понедельник приняли решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Информация об этом размещена на сайтах вузов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на решение России закрыть границу с Белоруссией. По его словам, в республике относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — цитирует президента «Белта».
На фоне пандемии коронавируса продажи туров по всем направлениям в российских турагентствах сократились более чем втрое. По прогнозам компаний, на этой неделе они могут полностью остановиться, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.
Ряд калининградских школ приняли решение о переводе детей на дистанционное обучение. В частности с 17 марта на дистанционную форму обучения переходит школа № 32. Копия соответствующего приказа есть в распоряжении «Нового Калининграда». Со среды, 19 марта на дистанционное обучение перейдет школа № 56, сообщили «Новому Калининграду» родители школьников.
К среде все учреждения высшего образования в Калининградской области должны перейти на дистанционное обучение. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 16 марта, сообщила министр образования области Светлана Трусенева.
Ассоциация владельцев кинотеатров России рекомендует ограничить продажу билетов до 100-150 на один кинозал из-за коронавируса. Об этом говорится в документе на сайте организации.
Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за эпидемии коронавируса. Как пишет РИА «Новости», об этом говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие выходные.
Закрытие границ Литвой и Польшей существенно не повлияло на работу грузоперевозчиков в регионе. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил председатель комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, вице-президент компании «ДСВ Транспорт» Леонид Степанюк.
Минпромторг РФ попросил россиян подходить к покупке продуктов осознанно и рационально, передаёт «Интерфакс». В министерстве подчеркнули, что торговые сети начали делать товарные запасы заранее, и если где-то в магазине определенных товаров нет, дело в особенностях выкладки, а не в дефиците.
Минпромторг дал заведениям общественного питания предписания по профилактике распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Российская Газета».
На фоне пандемии коронавирусной инфекции Ростуризм организовал горячую линию для российских туристов, оказавшихся за границей, сообщает ТАСС.
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