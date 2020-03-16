Новости по теме «Пандемия коронавируса в 2020 году»

сегодня 14:55

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 93 человек, 86 из них — привозные. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяну Голикову сообщает в понедельник, 16 марта, «Интерфакс». Четыре человека, по словам вице-премьера, уже выздоровели.



Подробнее