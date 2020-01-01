Вступил в силу закон о компенсации за утерянную квартиру

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В России вступил в силу закон о получении компенсации в случае признания покупки квартиры незаконной. Ранее при покупке жилья на вторичном рынке был риск попасться на удочку мошенников. Зачастую на продажу выставляются квартиры или дома, имеющие криминальную историю, либо предполагающие право проживания в них третьих лиц. Покупка такой недвижимости имела ряд негативных последствий для покупателей, передает РИА «Новости».

Теперь пострадавшим покупателям «криминальной» недвижимости положена компенсация от государства — в зависимости от выбора граждан в размере суммы реального ущерба или по кадастровой стоимости жилья.

Требовать компенсации лишившийся жилья покупатель сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда. Закон также будет иметь обратную силу — те граждане, которые ранее лишились приобретенного жилья, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм.



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