Минстрой области хочет, чтобы застройщики активнее создавали жилые кварталы

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области считает, что застройщики проявляют недостаточную активность при создании новых жилых кварталов и социальной инфраструктуры. Об этом в четверг, 20 января, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявил глава министерства Сергей Черномаз.

«Хотелось бы, наверное, большей активности от застройщиков в части строительства квартальных проектов и возведения в том числе инфраструктурных объектов, в том числе социальных», — заявил чиновник.

По его словам, для достижения соответствующих целей земельных участков достаточно, но застройщики стараются возводить жилье в уже существующих микрорайонах.

«Конечно, застройщики ориентируются на что... То есть в зависимости от того района, где наиболее развита инфраструктура, все застройщики хотят там поучаствовать в строительстве», — добавил Черномаз.      

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