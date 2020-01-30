Минстрой области хочет, чтобы застройщики активнее создавали жилые кварталы

Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области считает, что застройщики проявляют недостаточную активность при создании новых жилых кварталов и социальной инфраструктуры. Об этом в четверг, 20 января, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявил глава министерства Сергей Черномаз.

«Хотелось бы, наверное, большей активности от застройщиков в части строительства квартальных проектов и возведения в том числе инфраструктурных объектов, в том числе социальных», — заявил чиновник.

По его словам, для достижения соответствующих целей земельных участков достаточно, но застройщики стараются возводить жилье в уже существующих микрорайонах.

«Конечно, застройщики ориентируются на что... То есть в зависимости от того района, где наиболее развита инфраструктура, все застройщики хотят там поучаствовать в строительстве», — добавил Черномаз.