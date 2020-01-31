Закончить до осени: как выглядит стройка культурного центра на Острове (фото)

Готовность «образовательной» части («восточная площадка») культурно-образовательного центра на Октябрьском острове оценивается в 42%. Завершить работы планируется летом, сообщает пресс-служба областного правительства.



Ежедневно на объекте работают около 1 300 человек. На корпусах интернатов, где будут жить воспитанники хореографической академии и музыкальной школы, начинаются фасадные работы. Все строительно-монтажные и отделочные мероприятия должны быть завершены к середине июля, чтобы образовательный комплекс начал работу уже с 1 сентября.

Здесь расположатся учебные корпуса Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского (ЦМШ) с концертными залами и интернатами. Также в комплекс входит общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном и общежитие для студентов. Преподавателей, артистов и других специалистов кластера обещают обеспечить жильем.

Также начинается строительство на «западной площадке». Она включает музейный комплекс Третьяковской галереи, филиал Большого театра, Российский Государственный Институт Сценических Искусств (РГИСИ). Все объекты будут вписаны в парковую зону, которая станет местом отдыха для горожан и туристов. Пространство между театром и музейным комплексом решено таким образом, чтобы предоставить максимум возможностей для проведения мероприятий на воздухе, — это открытые площадки, рекреационные зоны, амфитеатры и террасы, отметили в правительстве области.

«Музейный комплекс станет местом не только для экспозиций шедевров русского искусства, межмузейного и международного диалога, но и для творческих инноваций и образовательных программ. Предусмотрены пространства для лекториев, концертов, встреч, кинопоказов», — рассказали также в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, контракты на строительство культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке и Калининграде, которые начал «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко. Стройка всех четырех объектов в разных городах оцениваются в 120 млрд руб. Деньги на строительство выделит «Роснефтегаз», контролирующий «Роснефть» и 10,97% «Газпрома». В качестве заказчика выступает фонд «Национальное культурное наследие».

Отметим, строительство объекта в Калининграде началось значительно раньше, чем областные власти выдали разрешение.

Фото пресс-службы областного правительства