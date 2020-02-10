Прокуратура: в Светлогорске собственник сдал в аренду недостроенный ТЦ

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске суд по требованию прокуратуры обязал собственников закрыть доступ к помещениям недостроенного торгово-административного комплекса до его введения в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ООО «Экобалт» и ООО «Балтавтотранссервис» без введения здания в эксплуатацию сдали в аренду торгово-административный комплекс на Калининградском проспекте.

Светлогорский районный суд по требованию прокурора запретил собственникам вести любую деятельность в указанном здании до полного устранения выявленных нарушений градостроительного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, то есть до введения здания в эксплуатацию.

Кроме того, указанным решением суд обязал ответчиков запретить свободный доступ к помещениям административно-торгового комплекса до окончания реконструкции здания и введения объектов в эксплуатацию. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее судебные приставы по решению суда приостановили работу административно-торгового комплекса.

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