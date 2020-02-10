В Калининграде стартует онлайн-голосование за благоустройство в 2022 году

В Калининграде стартовало онлайн-голосование за территорию для благоустройства в 2022 году по программе «Формирование современной городской среды», сообщает пресс-служба администрации города в «Фейсбуке».



Проголосовать на сайте мэрии можно будет с 10 по 16 февраля. Три наиболее популярных варианта пройдут по второй, очный этап голосования. Его дату, как и итоги предварительного отбора, власти намерены объявить 18 февраля.

«Подобные открытые голосования наш комитет городского хозяйства уже проводил в предыдущие годы, по их итогам выполнено благоустройство озера Летнее и пруда Нижнего. В этом году начнётся I этап реконструкции пешеходной зоны Рокоссовского-Соммера, в 2021-ом преобразится сквер на Киевской», — напомнили в пресс-службе.

Выбрать предлагается из следующих вариантов: