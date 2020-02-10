Власти заработали 9,4 млн на приватизации производственной базы в Зеленоградске

Агентству по имуществу Калининградской области удалось приватизировать земельный участок с производственной базой в Зеленоградске. Итоги торгов опубликованы на сайте областного конкурсного агентства.

Согласно протоколу от 5 февраля, властям удалось реализовать на ул. Пионерской участок площадью 1504 кв. м, а также нежилое здание площадью 340,6 кв. м. Для участия в торгах было подано 7 заявок. Победу одержал ИП Станислав Мордовец, который согласился купить объект за 9,4 млн руб. При этом начальная цена составляла 4,9 млн руб.

Согласно открытым данным, основным видом деятельности победителя является покупка и продажа недвижимого имущества.

Отметим, в начале года на продажу было выставлено всего семь объектов. Пять из них продать не удалось из-за отсутствия заявок. Во вторник, 11 февраля, должны пройти торги по продаже замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске.