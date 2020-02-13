В Калининграде на перекрёстке ул. Горького и Панина разрешили построить деловой центр

агентство по архитектуре и градостроению разрешило построить на перекрёстке улиц Горького и Панина в Калининграде одноэтажный многофункциональный деловой и обслуживающий центр. Сведения об этом опубликованы на сайте правительства Калининградской области.



Разрешение на строительство здания площадью 5,6 тыс. квадратных метров выдано компании «ВЮМ» и действует до февраля 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, руководителем компании выступает Антон Апанавичус, учредителем — Алексей Колысков. Оба являются руководителями или учредителями ряда других компаний, входящих в структуру ГК «Вестер» и также зарегистрированных на ул. Судостроительной, 75.