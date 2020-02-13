В Калининграде на перекрёстке ул. Горького и Панина разрешили построить деловой центр

Скриншот Публичной кадастровой карты
Скриншот Публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Строительство

агентство по архитектуре и градостроению разрешило построить на перекрёстке улиц Горького и Панина в Калининграде одноэтажный многофункциональный деловой и обслуживающий центр. Сведения об этом опубликованы на сайте правительства Калининградской области.

Разрешение на строительство здания площадью 5,6 тыс. квадратных метров выдано компании «ВЮМ» и действует до февраля 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, руководителем компании выступает Антон Апанавичус, учредителем — Алексей Колысков. Оба являются руководителями или учредителями ряда других компаний, входящих в структуру ГК «Вестер» и также зарегистрированных на ул. Судостроительной, 75.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии

prealoader
prealoader

«Строительство» в новостях:

На ул. Маркса на месте мини-рынка разрешили построить трёхэтажное здание На ул. Маркса на месте мини-рынка разрешили построить трёхэтажное здание
В январе в Калининграде сдали 1 многоквартирный дом В январе в Калининграде сдали 1 многоквартирный дом
Суд признал самовольной реконструкцию дома в центре Зеленоградска
В 2019 году область заняла третье место в СЗФО по объемам построенного жилья
Вечерний @Калининград: бессоветный губернатор, эстонские ужасы и подглядыватели Вечерний @Калининград: бессоветный губернатор, эстонские ужасы и подглядыватели
Вечерний @Калининград: голова профессора Канта, взятковорот и уроки выживания Вечерний @Калининград: голова профессора Канта, взятковорот и уроки выживания
Власти области связали срыв крупных строек с федеральным законодательством
Житель Немана попытался задушить возлюбленную, не ответившую ему взаимностью

Все новости в теме Строительство Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter