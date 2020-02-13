В Госдуме предложили давать скидку за оплату ЖКХ без бумажных квитанций

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех, кто не пользуется бумажными квитанциями и оплачивает услуги онлайн. Соответствующее предложение он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, передаёт RT.

В качестве механизма, который позволит гражданам сэкономить на оплате услуг ЖКХ, депутат предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате электроэнергии, газа и других коммунальных услуг.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — подчёркивает парламентарий в обращении.

Размер скидки, по мнению Чернышова, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

Сегодня россияне могут получать квитанции как в бумажном, так и в электронном виде, однако отказаться от бумажных квитанций невозможно.

Кроме того, депутат предлагает обязать компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определённый процент на оплату услуг ЖКХ.



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