В Калининграде стартовало очное голосование за благоустройство в 2022 году

Стали известны территории, набравшие больше всего голосов в онлайн-голосовании за благоустройство в 2022 году в Калининграде. Как сообщает пресс-служба администрации города, в финал вышли:



— Бульвар Л. Иванихиной — 30,41% (2364 голосов)

— Парковая зона ул. Яналова — ул. Каштановая аллея — 18,5% (1438 голосов)

— Сквер по ул. Алданской (этап) — 15.14% (1177 голосов)

Всего в онлайн-голосовании приняли участие, по данным администрации, 7775 человек.

Очный этап голосования по выбору общественной территории, которую в 2022 году благоустроят по муниципальной программе «Формирование современной городской среды пройдёт 28 и 29 февраля 2020 года. В этом году власти решили увеличить количество мест для голосования.

28 февраля:

МФЦ на пл. Победы, 1 — с 8:30 до 19:30

МФЦ на ул. Челнокова, 11 — с 9:00 до 19:30

ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111 — с 9:00 до 19:00

ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1 — с 9:00 до 19:00

ДТДиМ «Янтарь», ул. Судостроительная, 2 — с 9:00 до 19:00

Библиотека № 8 мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1 — с 10:00 до 19:00

29 февраля:

МФЦ на пл. Победы, 1 — с 8:30 до 17:00

МФЦ на ул. Челнокова, 11 — с 9:00 до 18:00

ДК «Машиностроитель» на ул. Карташева, 111 — с 9:00 до 17:00

ДК «Чкаловский» на ул. Гавриленко, 1 — с 9:00 до 17:00

ДТДиМ «Янтарь», ул. Судостроительная, 2 — с 9:00 до 17:00

Библиотека № 8 мкр. Прибрежный, ул. Парковая, 1 — с 11:00 до 17:00

Принять участие в голосовании может любой житель города старше 14 лет, поэтому при себе обязательно иметь паспорт. Итоги будут озвучены 2 марта.