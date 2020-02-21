В Зеленоградске у моря хотят построить апарт-отель, напоминающий «летящую чайку»

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У променада Зеленоградска предлагают построить новый пятиэтажный апарт-отель. Об этом в четверг, 20 февраля, рассказал представляющий соответствующую концепцию архитектор во время заседания градостроительного совета Калининградской области.

По словам архитектора, заказчик предлагает возвести апарт-отель площадью 5 тыс. кв. м на 36 номеров. Участок расположен на месте снесенной гостиницы, построенной в советские времена. Западнее расположен так называемый недострой «Газпрома».

«Для данной стилистики предлагаем простые лаконичные решения, четкое световое решение, большое количество остекленных плоскостей. Во внешнем виде здания читается силуэт летящей чайки», — рассказал докладчик.

Кто является заказчиком концепции, озвучено не было.

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