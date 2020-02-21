Власти области призвали застройщиков не ставить «клеймо» на бывшем Балтрайоне

В правительстве области раскритиковали подход застройщиков, которые заказывают проекты новых многоэтажек в Московском районе (бывшем Балтрайоне) Калининграда, не стремясь создавать более комфортные условия для местных жителей. Дискуссия возникла в четверг, 20 февраля, во время заседания областного градостроительного совета, где презентовали концепцию 16-этажного дома на ул. Батальной.

Эскизы здания продемонстрировал архитектор Юрий Муравьев. Он уточнил, что рядом с будущей многоэтажкой уже построены такие же две 16-этажки и относятся к оному жилому комплексу. «Архитектурный облик простой и лаконичный, подходящий для Балтрайона. Используются недорогие простые архитектурные решения», — заявил Муравьев.

Недовольство к такому подходу выразила вице-премьер Наталья Сибирева потребовала: «Если не делать на нем (Балтрайоне — прим. „Нового Калининграда“) клейма, мы говорим о том, что комфортная городская среда должна быть не только в центре города, но ни на окраинах. Давайте тогда начинать что-то менять с самих себя. Я понимаю, что мы говорим про бюджетное жилье. Его у вас купят, вы, естественно, получите свою прибыль, но, слушайте, у нас красиво должно быть везде. Я попрошу в следующий раз так не иронизировать. Люди у нас — все жители, не важно, где они живут».

Муравьев заверил, что проект предусматривает велодорожки и «довольно необычные площадки». При этом во время презентации о них не говорилось. Главный архитектор области Евгений Костромин посоветовал проектировщикам подкорректировать «колористическое решение».