В Калининграде возле форта № 4 хотят построить жилой комплекс, «похожий на скалы»

Градостроительный совет Калининградской области одобрил концепцию крупного жилого комплекса в конце улицы Украинской возле форта «Гнейзенау». Заседание прошло в четверг, 20 февраля.
По словам выступившего архитектора, площадь комплекса составит 95 тыс. кв. м. Парковки планируются только подземные. Высота зданий будет варьироваться от 6 до 16 этажей по принципу «каскадной застройки». Комплекс будет окружен частными домами, поэтому проектировщики решили придать ему «индивидуальности».
«Для отделки фасадов применяются материалы монохромной гаммы, чтобы уменьшить масштаб восприятия и создать ощущение отвесных скалистых склонов и снежных вершин наверху. Применено каленое стекло наверху, что дает блики, напоминающие ледяные вершины. Центральная часть должна напоминать зеленую долину, применены исключительно хвойные породы», — рассказал представитель застройщика.
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