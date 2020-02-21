В Калининграде возле форта № 4 хотят построить жилой комплекс, «похожий на скалы»

Все новости по теме: Строительство

Градостроительный совет Калининградской области одобрил концепцию крупного жилого комплекса в конце улицы Украинской возле форта «Гнейзенау». Заседание прошло в четверг, 20 февраля.

По словам выступившего архитектора, площадь комплекса составит 95 тыс. кв. м. Парковки планируются только подземные. Высота зданий будет варьироваться от 6 до 16 этажей по принципу «каскадной застройки». Комплекс будет окружен частными домами, поэтому проектировщики решили придать ему «индивидуальности».

«Для отделки фасадов применяются материалы монохромной гаммы, чтобы уменьшить масштаб восприятия и создать ощущение отвесных скалистых склонов и снежных вершин наверху. Применено каленое стекло наверху, что дает блики, напоминающие ледяные вершины. Центральная часть должна напоминать зеленую долину, применены исключительно хвойные породы», — рассказал представитель застройщика.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter