Горвласти: гаражные общества в ближайшее время попадут «под механизм» застройки

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Правительство России в настоящее время рассматривает законопроект о регулировании прав в гаражных обществах и кооперативах. Это, с одной стороны, позволит защитить членов таких обществ, с другой, расширит резерв территорий для «комплексного устойчивого развития», сообщил накануне журналистам после оперативного совещания глава комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

«Связано это с тем, что до сегодняшнего дня часть гаражных обществ, кооперативов до конца не оформили свои права, и в случае, если они попадут под механизм комплексного устойчивого развития, может так получиться, что орган местного самоуправления, который примет это решение, или инвестор, который зайдет на эту территорию, не будет иметь законных оснований для компенсации — конечно, это недопустимо, такие конфликты никому не нужны», — отметил чиновник. В качестве примера он привел гаражное общество «Океан» на Еловой Аллее, которое несколько лет назад сносилось под строительство детского сада и многоэтажную застройку. «Кому-то удалось при предоставлении старых документов выплатить условно за строительный материал. У тех, у кого были регистрационные документы — заплатили в полном объеме по рыночной стоимости», — рассказал собеседник. Однако в ряде случаев гаражи пришлось демонтировать в том числе с привлечением судебных приставов.

По оценке Артура Крупина, закон, регулирующий права в случае с гаражными обществами и кооперативами, должен быть принят в текущем году, «и тогда уже можно будет смело заходить на эту территорию».

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