Мэрия: этажность строящихся в Калининграде домов постоянно снижается

Алексей Милованов / Новый Калининград
Алексей Милованов / Новый Калининград

За последние 4 года средняя этажность строящихся в Калининграде домов снизилась на этаж. Об этом сообщил накануне на оперативном совещании в мэрии глава комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

По его словам, по итогам 2019 года средняя этажность в областном центре составила 5,76 этажа. В 2016 году это было 6,71 этажа, в 2017 году — 6,34 этажа, в 2018 — 6,02.

Отметим, при этом, по данным Единого реестра застройщиков за февраль 2020 года,  5 самых высоких домов в области строятся именно в Калининграде. Это здания от 15 (ул. Дадаева) до 26 этажей (микрорайон Сельма).

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