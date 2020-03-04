Число выданных разрешений на строительство в Калининграде за 4 года снизилось в 2,5 раза

Число выдаваемых разрешений на строительство в областном центре за последние годы существенно уменьшилось. Объемы вводимого жилья тоже снизились, однако действующих разрешений в два раза больше, чем было выдано в 2019 году. Тема обсуждалась накануне на оперативном совещании в областном правительстве.



Всего за 2019 год было выдано 155 разрешений на строительство (в 2016 году — 390). С 2017 года это полномочия областных властей. При этом в настоящее время действует 295 разрешений на строительство жилья общей площадью 2 млн 220 тыс. кв. метров.

В прошлом году было введено 511 тыс. кв. метров жилья (при плане в 584 тыс. кв. метров), на этот год запланировано 600 тыс. кв. метров. Вместе с тем, «майский» указ президента Владимира Путина от 2018 года, предписал увеличить объемы строящегося жилья в 1,5 раза, отмечалось на заседании (планы на 2018 год были на 557 тыс. кв. метров. жилья)

Отвечая после оперативного совещания на вопрос журналистов, удастся ли выполнить намеченное, Артур Крупин отметил, что на ситуацию влияют 3 фактора. Первый — ужесточение правил, по которым застройщики могут привлекать деньги физлиц и требования «финансовой устойчивости к застройщикам», второй — спрос, который все же является достаточно высоким, третий — инженерная подготовка территории, поскольку застройщик оплачивает уже построенную городом инфраструктуру через договоры техприсоединения. «В стоимость каждого квадратного метра закладываются на это деньги. Если они превышают допустимые показатели, то застройщик будет ждать того момента, когда инфраструктура района разовьется настолько, что эта стоимость базовая квадратного метра сможет в себя вместить все показатели инфраструктурные стоимостные», — рассказал глава комитета. «А в целом строительная отрасль достаточно сильно развитая, мощь она набрала в предыдущие годы, поэтому, я думаю, что крупные застройщики, ранее получившие разрешение на строительство, останавливаться не будут», — заметил он..