В Балтийске собираются застроить более 14 гектаров у Калининградского залива

Изображение из проекта постановления агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области
Изображение из проекта постановления агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области
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В Балтийске на побережье Калининградского залива собираются возвести микрорайон на 2,5 тысячи жителей. Соответствующий проект приказа о подготовке документации по планировке территории опубликован на сайте областного правительства.

Согласно документу, застройка планируется в границах шоссе Морской пехоты — улицы Кубанской — улицы Киркенесской — шоссе Верхнего. Предполагается строительство многоквартирных жилых домов не выше четырех этажей. Территория застройки составляет 141776 кв.м, то есть при жилищной обеспеченности 28,3 кв.м на человека количество проживающих на территории составляет 2505 человек.

Учитывая, что на 1000 человек требуется 61 место в детском дошкольном учреждении и 102 места в общеобразовательном учреждении, для проектируемой территории необходимо 152 места в детском саду и 255 мест в школе, отмечается в нормативном акте.

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