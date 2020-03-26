В Балтийске разрешили построить комплекс апартаментов недалеко от городского пляжа

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство

В Балтийске появится комплекс апартаментов на улице Матросова, недалеко от городского пляжа. Соответствующее разрешение на строительство выдало областное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.

Согласно информации на сайте областного правительства, возведением объекта займётся калининградская «Управляющая компания Регион». Общая площадь комплекса составит 2437 квадратных метров, высота — три этажа.

Согласно сведениям из публичной кадастровой карты, площадь земельного участка, на котором появится комплекс, — 2095 квадратных метров. Разрешение на строительство действует до 17 марта 2023 года.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором «Управляющей компании Регион» является Людмила Озерова. Основной вид деятельности организации — аренда и управление недвижимым имуществом.

matrosova.jpg

Изображение с публичной кадастровой карты Калининградской области, roscadastr.com


Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter