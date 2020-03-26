В Балтийске разрешили построить комплекс апартаментов недалеко от городского пляжа

В Балтийске появится комплекс апартаментов на улице Матросова, недалеко от городского пляжа. Соответствующее разрешение на строительство выдало областное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.



Согласно информации на сайте областного правительства, возведением объекта займётся калининградская «Управляющая компания Регион». Общая площадь комплекса составит 2437 квадратных метров, высота — три этажа.

Согласно сведениям из публичной кадастровой карты, площадь земельного участка, на котором появится комплекс, — 2095 квадратных метров. Разрешение на строительство действует до 17 марта 2023 года.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором «Управляющей компании Регион» является Людмила Озерова. Основной вид деятельности организации — аренда и управление недвижимым имуществом.







Изображение с публичной кадастровой карты Калининградской области, roscadastr.com