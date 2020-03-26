На частный сектор приходится половина построенного в регионе с начала года жилья

В Калининградской области за январь-февраль 2020 года построен 431 жилой дом (считая дома в садовых обществах) или 1477 квартир общей площадью 115,0 тыс. кв. метров. Это на 16,3% меньше, чем было построено за тот же период 2019 года. Такие данные приводит в своём докладе Калининградстат.



При этом на индивидуальных застройщиков, опять же считая дома в СНТ, приходится 416 жилых домов общей площадью 61,8 тыс. кв. метров, то есть 53,7% от общего объема жилья, введенного в январе-феврале 2020 года.