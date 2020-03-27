В правительстве показали эскизы стеклянных высоток на острове Октябрьском

Эскиз с сайта правительства Калининградской области
Эскиз с сайта правительства Калининградской области
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В Калининграде на острове Октябрьском у второй эстакады предлагают построить два стеклянных многоэтажных здания. Их эскизы были показаны архитектурно-градостроительному совету региона, сообщает в пятницу, 27 марта, пресс-служба областного кабмина.

Отмечается в сообщении, концепцию презентовал архитектор Александр Башин. Предполагается, что возле строящегося музейного комплекса и театра появится административно-жилой комплекс, состоящий из двух высотных стеклянных зданий 18 и 20 этажей.

«Эксперты обратили внимание на вопросы архитектурного облика комплекса, пожарной безопасности зданий и организации дорожного движения. Авторам проекта предстоит доработать архитектурные решения с учетом рекомендаций», — отметили в правительстве.

Напомним, в конце 2020 года губернатор Антон Алиханов анонсировал строительство на острове Октябрьском «очень высоких» башен.

Компания-застройщик, которая планирует реализацию проекта называется ИСК «Новый Калининград». Согласно ЕГРЮЛ, в России зарегистрирована одна компания с таким названием. 51% долей компании принадлежат Наталье Захаровой, 19,4% — Александру Тверскому и 15,5% Скайсте Лапиене.

Ранее Захарова владела компанией «Торговый дом «Калининградский тарный комбинат». По состоянию на 2011 год она являлась основным акционером (69%) АО «Калининградский тарный комбинат». Актуального перечня акционеров предприятия в открытом доступе нет.

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