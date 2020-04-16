На решение проблем дольщиков планируют выделить ещё 30 млрд рублей

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Проблемы дольщиков

Президент России Владимир Путин предложил выделить 30 млрд рублей дополнительно на решение проблем обманутых дольщиков.

«Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершённые дома», — сказал он в ходе совещания в четверг, 16 апреля.

По словам президента, это решение должно обеспечить загрузкой строительную индустрию и помочь дольщикам получить долгожданное жильё.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter