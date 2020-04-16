На решение проблем дольщиков планируют выделить ещё 30 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить 30 млрд рублей дополнительно на решение проблем обманутых дольщиков.



«Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершённые дома», — сказал он в ходе совещания в четверг, 16 апреля.

По словам президента, это решение должно обеспечить загрузкой строительную индустрию и помочь дольщикам получить долгожданное жильё.