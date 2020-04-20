В Балтийске разрешили построить двухэтажное кафе в районе крепости Пиллау

Региональные власти разрешили построить в Балтийске двухэтажное кафе. Заведение появится в районе улицы Артиллерийской, недалеко от крепости Пиллау.
Областное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию выдало разрешение на возведение объекта компании «Смарт». Документ действует до 15 апреля 2021 года.
Общая площадь кафе составит 231 квадратный метр. Оно появится на территории земельного участка с номером 39:14:010633:6.
По сведениям ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором компании «Смарт» является Наталья Василькова. Организация зарегистрирована в Калининграде.
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