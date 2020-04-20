В Балтийске разрешили построить двухэтажное кафе в районе крепости Пиллау

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Недвижимость

Региональные власти разрешили построить в Балтийске двухэтажное кафе. Заведение появится в районе улицы Артиллерийской, недалеко от крепости Пиллау.

Областное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию выдало разрешение на возведение объекта компании «Смарт». Документ действует до 15 апреля 2021 года.

Общая площадь кафе составит 231 квадратный метр. Оно появится на территории земельного участка с номером 39:14:010633:6.

По сведениям ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором компании «Смарт» является Наталья Василькова. Организация зарегистрирована в Калининграде.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter