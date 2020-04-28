Исследование: в Калининграде снизились цены на вторичное жильё

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В апреле в Калининграде снизились цены на вторичное жильё. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Мир квартир». Авторы проанализировали стоимость недвижимости в 70 городах России с населением более 300 тысяч человек.

В Калининграде цена за квадратный метр снизилась на 2% и составляет сейчас 59 395 рублей. Средняя цена квартиры уменьшилась на 2,1% — до 3,71 миллиона рублей.

В среднем по стране квадратный метр на «вторичке» подешевел за последний месяц на 1,9%. Теперь он стоит 60,1 тысячи рублей.

«Видимо, собственники квартир осознают, насколько серьёзна ситуация в экономике, и предвидят трудности с покупательной способностью соотечественников. Они понимают, что льготная ипотека под 6,5% перетянет оставшийся спрос со „вторички“ на новостройки. Сейчас те владельцы жилья, которые твёрдо решили продать свои активы, постараются побыстрее сбыть их с рук после окончания карантина. Те же, кто не готов продавать квартиры по сниженным ценам, снимут их с продажи до лучших времён. Если так пойдёт и дальше, цены на вторичку могут упасть на 5-10% в среднесрочной перспективе и до 15-20% до конца года», — отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Больше всего за последний месяц цены «просели» в Якутске (—4,8%), Красноярске (—4,1%), Архангельске (—4%), Екатеринбурге (—3,6%), Симферополе (—3,5%), Казани (—3,3%), Краснодаре (—3,3%), Московской (—3,2%) и Ленинградской (—3%) областях, а также в Нижнем Тагиле (—2,8%).

В то же время в шести городах «квадрат» вырос более чем на 1%. В список вошли Череповец (+3,4%), Владимир (+3,1%), Махачкала (+3%), Набережные Челны (+2,9%), Новокузнецк (+2,6%) и Рязань (+2%).

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