На ул. Баграмяна в Калининграде завершают капремонт домов за 75 млн рублей

Фото: gov39.ru
Фото: gov39.ru

На улице Баграмяна в областном центре завершают капитальный ремонт домов №№ 4 и 6-12. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

В результате проведённых мероприятий жилищные условия улучшили около 400 жителей. «На объектах применили систему навесного вентилируемого фасада из керамогранита, прочного и натурального материала, эксплуатационные качества которого продлевают нормативные сроки службы. Как рассказали сами собственники, это позволило создать комфортный микроклимат внутри здания, повысило теплосберегающие свойства дома, что будет способствовать снижению затрат на отопление. Также среди преимуществ жильцы отметили хорошую звукоизоляцию», — рассказали в пресс-службе.

Общая стоимость работ составила порядка 75 миллионов рублей. Из областного бюджета была направлена субсидия в размере 59,7 миллиона рублей, из местного — 13,7 миллиона. Собственники вложили в капремонт в общей сложности 2,4 миллиона рублей. Помимо проведённых работ подрядчики взяли на себя социальные обязательства по обустройству пандуса для маломобильных групп населения.

748a5acd57b0bc7051b83e1a0473fbb3.jpg

Фото: gov39.ru

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter