На ул. Баграмяна в Калининграде завершают капремонт домов за 75 млн рублей

На улице Баграмяна в областном центре завершают капитальный ремонт домов №№ 4 и 6-12. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.



В результате проведённых мероприятий жилищные условия улучшили около 400 жителей. «На объектах применили систему навесного вентилируемого фасада из керамогранита, прочного и натурального материала, эксплуатационные качества которого продлевают нормативные сроки службы. Как рассказали сами собственники, это позволило создать комфортный микроклимат внутри здания, повысило теплосберегающие свойства дома, что будет способствовать снижению затрат на отопление. Также среди преимуществ жильцы отметили хорошую звукоизоляцию», — рассказали в пресс-службе.

Общая стоимость работ составила порядка 75 миллионов рублей. Из областного бюджета была направлена субсидия в размере 59,7 миллиона рублей, из местного — 13,7 миллиона. Собственники вложили в капремонт в общей сложности 2,4 миллиона рублей. Помимо проведённых работ подрядчики взяли на себя социальные обязательства по обустройству пандуса для маломобильных групп населения.





Фото: gov39.ru