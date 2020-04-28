На 9-ти домах по ул. Баграмяна, Октябрьской и Красноярской появятся вентилируемые фасады

В 2021 году в областном центре капитально отремонтируют девять многоквартирных домов на улицах Красноярской, Баграмяна и Октябрьской. На зданиях планируют обустроить вентилируемые фасады. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе регионального правительства.



Общая площадь домов составляет 46,6 тысячи квадратных метров. В них проживает порядка полутора тысяч человек. «В настоящее время идёт электронный аукцион по отбору подрядной организации на разработку проектов. Приступить к капитальному ремонту домов планируется в 2021 году», — отметили в правительстве.