На 9-ти домах по ул. Баграмяна, Октябрьской и Красноярской появятся вентилируемые фасады

Фото: gov39.ru
Фото: gov39.ru

В 2021 году в областном центре капитально отремонтируют девять многоквартирных домов на улицах Красноярской, Баграмяна и Октябрьской. На зданиях планируют обустроить вентилируемые фасады. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Общая площадь домов составляет 46,6 тысячи квадратных метров. В них проживает порядка полутора тысяч человек. «В настоящее время идёт электронный аукцион по отбору подрядной организации на разработку проектов. Приступить к капитальному ремонту домов планируется в 2021 году», — отметили в правительстве.

Ранее региональные власти сообщили о предстоящем завершении капремонта домов №№ 4 и 6-12 по улице Баграмяна. На зданиях обустроили навесной вентилируемый фасад из керамогранита. Общая стоимость работ составила 75 миллионов рублей.

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