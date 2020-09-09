Депутаты горсовета отказались освободить инвестора «Меркьюр» от арендной платы за землю

Депутаты горсовета отказались освобождать компанию «Никинвест», построившую отель «Меркьюр» на Верхнем озере, от арендной платы за землю. Во время обсуждения вопроса на заседании градостроительной комиссии Евгений Верхолаз отметил, что речь идёт о сумме 400 тысяч рублей.



«Вы пишете, что если мы освободим вас от арендной платы на сумму 400 тысяч рублей, то вы эти деньги потратите на погашение своего долга за торговый знак. Ну, как бы это очень хорошо, городу это очень поможет. Я просто хочу выслушать коллег-депутатов, что они скажут на это», — обратился он к представителю «Никинвест».

«Подождите, а мы же не имеем права, они же коммерческая структура. Мы даём общественным организациям, которые не имеют коммерческой деятельности. У вас идёт прямая коммерческая деятельность, значит, есть доход. Мы не можем дать», — отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Верхолаз предложил отказать инвестору, депутаты комиссии его единогласно поддержали.