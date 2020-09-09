Депутаты горсовета отказались освободить инвестора «Меркьюр» от арендной платы за землю

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Недвижимость

Депутаты горсовета отказались освобождать компанию «Никинвест», построившую отель «Меркьюр» на Верхнем озере, от арендной платы за землю. Во время обсуждения вопроса на заседании градостроительной комиссии Евгений Верхолаз отметил, что речь идёт о сумме 400 тысяч рублей.

«Вы пишете, что если мы освободим вас от арендной платы на сумму 400 тысяч рублей, то вы эти деньги потратите на погашение своего долга за торговый знак. Ну, как бы это очень хорошо, городу это очень поможет. Я просто хочу выслушать коллег-депутатов, что они скажут на это», — обратился он к представителю «Никинвест».

«Подождите, а мы же не имеем права, они же коммерческая структура. Мы даём общественным организациям, которые не имеют коммерческой деятельности. У вас идёт прямая коммерческая деятельность, значит, есть доход. Мы не можем дать», — отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Верхолаз предложил отказать инвестору, депутаты комиссии его единогласно поддержали.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter