В Калининградской области почти на четверть снизились объемы строительства жилья

Обеспеченность калининградских строительных организаций договорами или заказами на конец апреля в среднем составила 2,7 месяца. При этом, если в физическом выражении объемы строительства снизились, то в денежном, наоборот, выросли, сообщает Калининградстат.



Количество введенного жилья в январе-апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года, снизилось на 24,3%. Это 1 415 жилых домов или 2 923 квартиры общей площадью 313,4 тыс. м2. При этом 68,8% от введенного жилья — это ИЖД (1 314 жилых домов общей площадью 215,7 тыс. м2).

Стоимость строительства в отношении введенного жилья составляет 140,4% к уровню аналогичного периода 2022 года, это 22,3 млрд рублей.