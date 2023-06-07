В Калининградской области почти на четверть снизились объемы строительства жилья

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Обеспеченность калининградских строительных организаций договорами или заказами на конец апреля в среднем составила 2,7 месяца. При этом, если в физическом выражении объемы строительства снизились, то в денежном, наоборот, выросли, сообщает Калининградстат.

Количество введенного жилья в январе-апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года, снизилось на 24,3%. Это 1 415 жилых домов или 2 923 квартиры общей площадью 313,4 тыс. м2. При этом 68,8% от введенного жилья — это ИЖД (1 314 жилых домов общей площадью 215,7 тыс. м2).

Стоимость строительства в отношении введенного жилья составляет 140,4% к уровню аналогичного периода 2022 года, это 22,3 млрд рублей.

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